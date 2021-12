Jakob Herrmann im Weltcup knapp an Top Ten vorbei

Jakob Herrmann hat beim ersten Individualrennen der Saison im Weltcup der Skibergsteiger in Ponte di Legno (ITA) Platz 14 belegt.

Ein Ausrutscher im Finish kostete den Werfenwenger auf der steinigen Piste einen Top-Ten-Platz.

"Nach einem eher durchwachsenen Auftakt im Vertical, wo ich mich einfach noch nicht wohlgefühlt habe, bin ich mit dem Ergebnis heute sehr zufrieden, zumal ein Top-Ten-Platz in Reichweite lag", sagte Herrmann. "Lange, technisch anspruchsvolle Rennen liegen mir und so freue ich mich schon auf den nächsten Weltcup in Andorra - zuvor werde ich jetzt aber erst einmal die Feiertage mit meiner Frau genießen."

Johannes Lohfeyer aus Weißbach/Lofer belegte in der U20 den 17. Platz. Ehe es Mitte Jänner in Andorra mit dem Weltcup weitergeht, steigen von 7. bis 9. Jänner in der Steiermark die Staatsmeisterschaften im Vertical und im Individual.