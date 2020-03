Jakob Herrmann lief in Italien aufs Stockerl

Optimaler Einstieg in die Saison der klassischen Tourenski-Teamrennen für Jakob Herrmann: Der Werfenwenger Skibergsteiger holte mit Partner Nadir Maguet (ITA) beim Monterosa Skialp Race im Aostatal Rang drei.

In 2:37 Stunden hatte das Duo neun Minuten Rückstand auf die Sieger Robert Antonioli/Matteo Eydallin (ITA). Zu bewältigen waren sechs Anstiege mit 2800 Höhenmetern.

Alexander Brandner-Egger aus Bischofshofen holte beim Streif Vertical Up in Kitzbühel Rang drei in 32:43 Minuten. Das "verkehrte" Rennen die Weltcupabfahrt hinauf gewann Toni Palzer (GER/31:20) vor dem oberösterreichischen Routinier Christian Hoffmann (31:24). Bei den Frauen war die Schweizerin Victoria Kreuzer in 36:53 Schnellste.

Quelle: SN