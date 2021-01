Jakob Herrmann startet seine Weltcupsaison in Verbier

Trainingsverletzung und das Corona-Chaos bremsten den Werfenwenger Skibergsteiger Jakob Herrmann. Am Freitag startet er in Verbier (SUI) in den Weltcupwinter. Auch Theresa Kober aus Großgmain kämpft um Punkte.

Ein Radsturz im November mit Ellbogenbruch bremste Jakob Herrmann in der Vorbereitung. Nach wie vor hat er eine Platte im Arm. Doch auch im fitten Zustand hätte der 33-jährige Skibergsteiger in diesem Winter wenig Wettkämpfe bestreiten können. Klassiker wie die Mountain Attack oder die Erztrophy wurden coronabedingt abgesagt. Der Weltcup brachte es bisher nur auf einen Station, Adamello (ITA) im Dezember.

Vor kurzem holte sich Herrmann bei seinem Wettkampf-Comeback den Staatsmeistertitel im Individual. Nun tritt er auch international erstmals in diesem Winter ins Rampenlicht. Mit dem Vertical am Freitag beginnen die Weltcupbewerbe in Verbier-Val de Bagnes in der Schweiz. Bessere Chancen rechnet Herrmann sich im Individual Race am Sonntag über 1700 Höhenmeter aus: "Ich bin top motiviert für beide Bewerbe und möchte mein Ziel, unter die Top Ten zu gelangen auf jeden Fall erreichen. Nach der Staatsmeisterschaft jetzt im Jänner habe ich gesehen, dass ich wieder fit bin, denn wenngleich ich im Ellbogen ab und zu noch leichte Schwierigkeiten im Beugen und Strecken habe, so spüre ich keinerlei Schmerzen, die beeinträchtigen könnten."

Insgesamt zehn österreichische Teilnehmer sind am Start, darunter zwei Frauen. Die 29-jährige Theresa Kober aus Großgmain, bereits in Adamello im Dezember im Einsatz, wird Vertical und Individual in Angriff nehmen. Schmerzlich vermisst wird hingegen Sarah Dreier (Neukirchen), sensationell Vertical-Siebente in Adamello, nach einer Coronavirus-Infektion.

