Jakob Herrmann Vierter bei der Pierra Menta

Platz vier holten der Werfenwenger Jakob Herrmann und Christian Hoffmann (OÖ) am Freitag bei der Pierra Menta, heuer zugleich Langstrecken-WM der Skibergsteiger.

Der Klassiker in der französischen Region Auvergne-Rhone-Alpes wurde heuer in einer verkürzten Version mit sechs Anstiegen und 3400 Höhenmetern gelaufen. Normalerweise erstreckt sich das Rennen über vier Tage. Es siegten Michele Boscacci/Davide Magnini (ITA) in 3:28 Stunden. Herrmann/Hoffmann hatten fünfeinhalb Minuten Rückstand auf die Sieger.

Theresa Kober aus Salzburg wurde mit der Tirolerin Stephanie Kröll Achte bei den Frauen, 23 Minuten hinter den Siegerinnen Alba de Silvestro/Giulia Murada (ITA).