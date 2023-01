Jakob Herrmann weiter auf Siegesstraße

Der Werfenwenger kürt sich bei der Erztrophy in Werfenweng gleich doppelt zum Staatsmeister. Auch die St. Johanner Lokalmatadorin Ina Forchthammer stellte mit ihrem dritten Platz im Individual-Bewerb ihre Klasse unter Beweis.

Nach seinem Erfolg bei der Mountain Attack in Saalbach ging es für den Werfenwenger Skibergsteiger Jakob Herrmann in seine Heimat. Im Rahmen der Erztrophy, die als Staatsmeisterschaft gewertet wird, stand der Lokalmatador am 27. Jänner gemeinsam mit knapp 100 weiteren Athleten im Vertical-Bewerb am Start des Bischlings in Werfenweng. "Ich war noch nie schnell im Vertical", freute sich Herrmann, als er nach 32:01,20 Minuten die Ziellinie überquerte. "Das verdanke ich einem neuen Training. Der Bischling ist mein Hausberg und es ...