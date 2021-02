Jakob Herrmann Weltcup-Sechster bei Marmotta Trophy

Wieder mitten in der Weltklasse klassierte sich Skibergsteiger Jakob Herrmann bei der Marmotta Trophy in Südtirol.

Jakob Herrmann hat im Individual-Rennen der Marmotta Trophy am Sonntag im Martelltal in Südtirol Rang sechs geholt. Bei dem Rennen über 18 Kilometer und 1800 Höhenmeter herrschten hervoragende Bedingungen mit viel Schnee für die 130 Starter.

"Die Marmotta Trophy ist mein Rennen", sagte der Werfenwenger. "Die Strecke ist hervorragend, ich fühl mich so wohl hier, wie zuhause. Der Start war heute etwas schnell, aber ich bin nach und nach immer näher an die Spitzengruppe heran gekommen. Ein kleiner Nachteil war, dass ich bei den Abfahrten nie jemanden direkt vor mir hatte, um die Schneeverhältnisse beim Vordermann beobachten zu können, sondern musste selber rausfinden, ob es pulvrig oder eher brüchig war. Daher bin ich in den Abfahrten eher vorsichtig gefahren. Besser sicher runter kommen, um so bergauf wieder gut attackieren zu können."

Sieger des Rennens war Matteo Eydallin (ITA). Bei den Junioren feierte der Kärntner Paul Verbnjak seinen bereits fünften Weltcupsieg in dieser Saison.