Jakob Herrmann zeigt bei 25. Mountain Attack seine Klasse

Mit einem Vorsprung von rund sieben Minuten überquerte der Werfenwenger Jakob Herrmann als Erster nach 2:22.14 Stunden vor dem Italiener William Boffelli und fast zehn Minuten vor dem viermaligen Mountain Attack Sieger aus der Steiermark, Christian Hoffmann, die Ziellinie.

Pünktlich um 16 Uhr ertönte am 19. Jänner am Dorfplatz im Pinzgauer Saalbach der Startschuss zum wohl härtesten Skibergsteig-Rennen der Welt. Ob Hobby- oder Profisportler - Starter aus über 20 Nationen reisten zur 25. Ausgabe der Hervis Mountain Attack. Und mittendrin ein Pongauer. Jakob Herrmann bewies eindrucksvoll, dass er trotz seines Ausstieges aus dem ÖSV zur absoluten Welt-Elite des Sports gehört und machte von Beginn an Tempo.

SN/sw/wildbild/herbert rohrer Jakob Herrmann (Mitte) holte sich vor William Boffelli ...