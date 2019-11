Janka erneut Trainingsbester, Mayer in Lake Louise Dritter

Carlo Janka war am Freitag auch im zweiten und letzten Training für die Weltcup-Abfahrt in Lake Louise am Samstag (20.15 Uhr/live ORF 1) der Schnellste. Der Schweizer setzt sich in dem gegenüber dem Vortag rund zweieinhalb Sekunden schnelleren Lauf 0,58 Sekunden vor Travis Ganong (USA) und 0,64 vor Matthias Mayer durch.

Neben dem Kärntner schaffte es aus dem ÖSV-Team nur noch Daniel Danklmaier als Siebenter mit 1,03 Sekunden Rückstand unter die ersten zehn. Hannes Reichelt landete an der elften Stelle (+1,18) und Vorjahressieger Max Franz rangierte bei seinem Comeback nach einem im Jänner erlittenen Fersenbeinbruch nach 50 Läufern auf dem 13. Platz (1,20). Der Vortages-Dritte Vincent Kriechmayer, der im Vorjahr Abfahrts-Vierter in Kanada gewesen war, klassierte sich mit 1,75 Sekunden Rückstand ebenso wie Otmar Striedinger nicht unter den besten 20. Quelle: APA