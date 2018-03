Jansrud-Bestzeit im zweiten Kvitfjell-Abfahrtstraining

Kjetil Jansrud hat am Freitag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren am Samstag in Kvitfjell Bestzeit aufgestellt. Der Norweger lag 0,19 Sekunden vor dem Südtiroler Christof Innerhofer und 0,44 vor dessen Landsmann Dominik Paris. Bester Österreicher war als Vierter Hannes Reichelt (0,72), Matthias Mayer kam auf Platz neun (0,98).

SN/APA (AFP/NTB Scanpix)/CORNELIUS Heimspiel für Jansrud