Jennerstier: Jakob Herrmann will der Erste am Kuchenbuffet sein

Beim Finale des Alpencups der Skibergsteiger muss der Werfenwenger trotz klarer Führung noch um den Gesamtsieg kämpfen.

Auf den Erfolgs-Jänner folgt für Skibergsteiger Jakob Herrmann der Genuss-Jenner: Der Dominator von Mountain Attack und Erztrophy freut sich auf das Individual beim Jennerstier in Berchtesgaden am Sonntag (11 Uhr) aus mehreren Gründen: "Ein tolles Rennen, das landschaftlich keine Wünsche offen lässt. Und für die Zuschauer gibt es beim Ziel von der Terrasse auf der Jenneralm aus optimale Sicht aufs Renngeschehen, am besten mit einem guten Stück Kuchen." Für den begeisterten Backprofi auch ein Grund, sich besonders in Zeug zu legen und als Erster am Jenneralm-Kuchenbuffet anzukommen.

Sportlich gesehen geht es für den Werfenwenger um den Gesamtsieg im Alpencup. Mit dem Erztrophy-Double hat Herrmann zwar schon 50 Prozent der Bewerbe gewonnen, aber selbst ein Sieg am Sonntag am Jenner könnte noch zu wenig sein: Das Vertical an gleicher Stelle am Samstag lässt er aus, ein gefinkeltes Wertungssystem hält die Chance auf dem Gesamtsieg auch für fleißige Punktesammler bis zum Schluss offen.

Beim Vertical am Samstag (10.30, Start bei der Talstation) könnte mit Christian Hoffmann ein weiterer Österreicher den Bayern bei ihrem Heimrennen den Sieg wegschnappen. Heiße deutsch-österreichische "Ländermatches" wie zu Zeiten des Lokalmatadors Toni Palzer sind diesmal eher nicht zu erwarten. Mit Stefan Knopf fehlt der aussichtsreichste Lokalmatador.

Die Veranstalter um Gabi Schieder-Moderegger setzen mit gut besetzten Kinderbewerben umso mehr auf die nächste Generation: "Im Nachwuchs liegt unsere Zukunft. Vielleicht sehen wir beim Kids Race ja einen Sieger zukünftiger Jennerstier-Rennen." Zum Abschluss des ersten Wettkampftages steigt eine 3er-Teamstaffel, bei der Breitensportler in einem Rennen mit 80 Höhenmetern Wettkampfluft schnuppern können.

Programm Jennerstier

Samstag, 11. Februar:

Start Vertical (10.30 Uhr, Talstation), Start U12, U14, U16 (10.30, nach der Querung); Start Kids (11.30, Mittelstation), Siegerehrung Kids und Vertical (12.00, Mittelstation), Team (Mittelstation, 13.30), Siegerehrung Team (Mittelstation, 15.00).

Sonntag, 12. Februar:

Start Individual (Mittelstation, 10.30), Siegerehrung (Bergstation, 14).