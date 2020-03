Jeweils Doppelsiege in WM-Super-G-Rennen der Junioren

Magdalena Egger hat sich bei der Junioren-WM in Narvik in Norwegen das Speed-Double geholt. Die 19-jährige Vorarlbergerin gewann nach der Abfahrt auch den Super-G am Sonntag, setzte sich erneut vor Landsfrau Lisa Grill durch (+0,28 Sek.). Auch bei den Burschen gab es einen ÖSV-Doppelsieg, Stefan Rieser fuhr vor Armin Dornauer (+0,51) zur Goldmedaille.

Auch für den 21-jährigen Salzburger Rieser war es die zweite Medaille, in der Abfahrt gewann er Bronze. Egger, die im Europacup hautsächlich in den technischen Disziplinen antritt, war im ersten Moment sprachlos: "Ein gewaltiges Gefühl, im Ziel habe ich es gar nicht geglaubt." Quelle: APA