Johanna Hiemer bei WM im Individual auf Platz vier, Dreier Siebente - Disqualifikation wieder aufgehoben

Zum Abschluss der WM in Spanien präsentierten sich Österreichs Skibergsteigerinnen im Indivudalrennen am Samstag erneut stark. Die Steirerin Johanna Hiemer wurde Siebente, Vertical-Vizeweltmeisterin Sarah Dreier aus Salzburg Siebente.

Gold holte in Boi Taüll in den Pyrenäen wie schon im Vertical Axelle Gachet-Mollaret aus Frankreich vor Alba de Silvestro und Giulia Murada (beide ITA).

Johanna Hiemer aus Schladming fehlten mit 1:21:09 Stunden nur 14 Sekunden auf Bronze. Auf die souveräne Siegerin hatte sie 4:04 Minuten Rückstand. Hiemer ist als Mutter von zwei Buben eine Ausnahmeerscheinung im Spitzensport. Die 28-Jährige nimmt Olympia 2026 ins Visier wo Skibergsteigen zum ersten Mal im Programm sein wird. Ihre Spezialdisziplin Individual wird es dort nicht zu sehen geben, stattdessen werden Sprint und ein Mixed-Teambewerb steigen.

Hiemer glücklich über gute Entwicklung

"Ich bin heute extrem gut ins Rennen gestartet und war eigentlich die ganze Zeit mit einem guten Gefühl auf dem 2. und 3. Platz. In der letzten Abfahrt ist mir dann irgendwie die Kraft ausgegangen. So konnte mich die Giulia noch kurz vor dem Ziel abfangen und die Bronzemedaille holen", sagt Hiemer. "Natürlich bin ich im ersten Moment sehr enttäuscht über die verpasste Medaille. Andererseits wenn ich mir ansehe welche Entwicklung ich in der kurzen Zeit machen konnte, dann bin ich schon sehr happy und freue mich auf das was noch kommt."