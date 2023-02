Johanna Hiemer mag es schwierig: Bestes Weltcupresultat im Martelltal

Ihr bislang bestes Weltcupresultat hat Skibergsteigerin Johanna Hiemer im Martelltal erbracht. Die Schladmingerin lief am Donnerstag im Individual auf Platz sechs.

Schwierige Bedingungen sind ganz nach dem Geschmack von Individual-Spezialistin Johanna Hiemer. Bei der Marmotta Trophy im Martelltal meisterte sie die 15 Kilometer lange Strecke mit steilen Tragepassagen, tückischen Abfahrten und heuer sehr geringer Schneelage ausgezeichnet. Die zweifache Mutter aus Schladming verbesserte ihr bislang bestes Weltcupresultat, einen siebenten Platz an gleicher Stelle im Vorjahr, und wurde Sechste. Zehn Tage vor der WM zeigte sich Johanna Hiemer in Top-Form und hat bei ihren letzten Rennen bewiesen, dass in praktisch allen Disziplinen mit ihr zu rechnen ist - und das wenige Stunden, bevor in Oberhof ihre beste Freundin Lisa Hauser mit Silber in der Single-Mixed-Staffel zuschlug.

Die zweite ÖSV-Dame, Sarah Dreier aus Neukirchen, musste aufgrund von leichten Halsschmerzen auf den Start verzichten, wird aber aller Voraussicht nach beim Mixed Relay und beim Sprint Rennen am Samstag bzw. Sonntag wieder dabei sein.

Bei den Herren war der Kärntner Paul Verbnjak mit dem 18. Platz bester Österreicher.