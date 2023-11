Johanna Hiemer und Paul Verbnjak nähern sich der Olympiareife

In zwei Jahren werden Mixed-Staffel und Sprint der Skibergsteiger olympische Disziplin sein. Die Österreicher haben auf der Kurzdistanz aufgeholt, wie der Weltcupauftakt zeigte.



Die Steirerin Johanna Hiemer und der Kärntner Paul Verbnjak glänzten in swe Sprintstaffel beim Weltcupauftakt in Val Thorens (FRA) mit einem vierten Platz. Am Ende eines spannenden Rennens fehlten den Österreichern nur elf Sekunden aufs Stockerl. Den Sieg holten sich Emily Harrop und Thiebault Anselmet (FRA) vor Ana Alonso-Rodriguez und Oriol Cardona (ESP) sowie Giulia Murada und Ernesto Canclini (ITA). Die zweite ÖSV-Paarung aus Vertical-Spezialistin Sarah Dreier aus Neukirchen sowie dem Steirer Armin Höfl konnte sich für das B-Finale qualifizieren und erreichte damit den Gesamtrang 19.

Obwohl sich die Leistungsdichte in der neuen Olympia-Disziplin enorm erhöht hat, zeigten die ÖSV-Teams, dass der Anschluss an die Spitze gelungen ist. Das intensivierte Technik- und Fellwechseltraining macht sich bezahlt. Zwischen dem Einzug ins große Finale und dem Ausscheiden im Viertelfinale im Einzel-Sprint entscheiden nur mehr Kleinigkeiten. So verpasste Johanna Hiemer als 14. den Einzug ins Semifinale ebenso nur knapp wie Paul Verbnjak als 15. Auch Sarah Dreier und Andreas Mayer konnten mit den Plätzen 23 bzw. 27 beweisen, dass die Leistungsentwicklung beim Sprint in die richtige Richtung geht.



Johanna Hiemer sagte: "Ich bin ganz gut weggestartet, musste dem Tempo dann im zweiten Durchgang aber ein wenig Tribut zollen. Aber Paul war echt stark heute und so ist es am Ende ein super vierter Platz geworden. Das gibt Zuversicht und ich freue mich auf die nächsten Rennen."

Paul Verbnjak ergänzte: "Zu einem Team Relay gehören immer Zwei und Johanna hat wirklich alles gegeben. Das hat mich richtig motiviert, als mir Johanna in den Top-5 übergeben hat und ich konnte meine Leistung gut abrufen, auch die Wechsel haben gut funktioniert. Ich bin überglücklich. Für die EM haben wir das Ziel, uns noch weiterzuentwickeln und die Medaillen sind nicht weit weg."



Bis zu dieser EM wird es in dem etwas kurios zusammengestellten Rennkalender keine Weltcupbewerbe mehr geben. Ab 8. Jänner ist Flaine/Chamonix in Frankreich Schauplatz der EM.

Georg Wörter - sportlicher Leister Skibergsteigen im ÖSV:

"Wie in den Vorbereitungen gesehen, ist der Schritt beim Sprint und vor allem im Mixed Relay deutlich zu sehen. Das heutige Ergebnis ist die erhoffte Überraschung und wir bewegen uns in Stockerl-Reichweite. Alles in allem ein toller Auftakt."