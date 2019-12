Johansson Halbzeitführender in Engelberg - Kraft Vierter

Der Norweger Robert Johansson liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens in Engelberg vor Peter Prevc (SLO) und Karl Geiger (GER) in Führung. Dem Gesamtweltcup-Führenden Stefan Kraft gelang bei wechselnden Windbedingungen der Sprung an die vierte Stelle (127 m). Der Salzburger geht mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Führenden (134 m) in den zweiten Durchgang.

Mit Philipp Aschenwald und Jan Hörl (ex aequo 8.) lagen zwei weitere Österreicher vor dem Finale der besten 30 in den Top Ten. Daniel Huber (17.) und Gregor Schlierenzauer (30.) schafften die Qualifikation, die Routinier Michael Hayböck als 34. verpasste. Der Bewerb in der Schweiz ist das letzte Weltcup-Springen vor der am 28. Dezember beginnenden Vierschanzentournee. Quelle: APA