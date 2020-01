Österreichs Team hat am Samstag bei den Olympischen Jugend-Winterspielen zwei weitere Medaillen geholt. Die 17-jährige Vorarlbergerin Amanda Salzgeber, Tochter von Anita Wachter und Rainer Salzgeber, gewann in Les Diablerets Gold in der Super-Kombination. Der 16-jährige Salzburger Biathlet Lukas Haslinger eroberte in Les Tuffes Silber im Einzelrennen über 12,5 Kilometer.

SN/GEPA pictures Amanda Salzgeber.