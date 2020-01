Jugend-Olympia: Gold für Rettenegger und Hirner

Österreichs Kombinierer haben am Samstag bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne einen Traumstart hingelegt. Der Salzburger Stefan Rettenegger holte im Einzelwettkampf ebenso Gold wie die Steirerin Lisa Hirner.

Bei den Herren lieferte Stefan Rettenegger eine starke Leistung ab. Der 17-Jährige aus Pfarrwerfen lag bereits nach dem Springen mit acht Sekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger in Führung. Auf der Loipe ließ der Athlet der TSU St. Veit im Pongau mit der zweiten Laufzeit nichts mehr anbrennen und holte sich die Goldmedaille. Silber ging an den Finnen Perttu Reponen (+13,8 Sekunden), Bronze an Sebastian Oestvold aus Norwegen (+16,3). Der 15-jährige Severin Reiter aus Goldegg wurde Neunter.



"Für mich geht mit der Goldmedaille ein Traum in Erfüllung. Viele meiner Konkurrenten kannte ich davor nicht, deshalb wusste ich nicht, wo ich stehen werde und was auf mich zukommt. Ich habe aber gewusst, dass ich in einer guten Form bin. Dass es bei einem olympischen Wettkampf ein so starkes Ergebnis wird, ist der Wahnsinn. In den nächsten beiden Wettkämpfen werden wir wieder voll angreifen", sagte Rettenegger.



Der Wettkampf der Mädchen stellte eine Weltpremiere dar. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass in der nordischen Kombination der Damen ein olympischer Wettkampf ausgetragen wurde. Dementsprechend groß war die Freude bei Lisa Hirner, dass sie diesen geschichtsträchtigen Bewerb gewinnen konnte.

"Im Moment bin ich einfach nur müde vom Wettkampf, ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich die Goldmedaille bei dieser Weltpremiere geholt habe. Mein Ziel war es, unter die Top 5 zu kommen, dass es schlussendlich so ein super Wettkampf wird, hätte ich mir nicht gedacht. Meine Großeltern haben vor Ort die Daumen gedrückt und meine Eltern haben zuhause am PC mitgefiebert. Dass es dann so ausgeht ist einfach nur cool. Jetzt genieße ich die Medaillenfeier und werde locker in die nächsten Wettkämpfe starten. Was jetzt noch kommt ist Draufgabe, trotzdem denke ich, dass wir als Team richtig gut aufgestellt sind und guten Chancen auf ein weiteres Top-Ergebnis haben", betonte Hirner.



Hirner lag nach dem Springen noch auf Platz vier und hatte 23 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Mit der zweitschnellsten Laufzeit konnte sie schließlich das Langlaufrennen über Kilometer 3,2 Sekunden vor der Silbermedaillen-Gewinnerin Ayane Miyazaki aus Japan und 4,7 Sekunden vor Jenny Novak aus Deutschland für sich entscheiden.

Quelle: SN