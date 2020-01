Jugend-Olympia-Gold für Tiroler Skispringer Wörgötter

Der 17-jährige Tiroler Skispringer Marco Wörgötter hat bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne die Goldmedaille gewonnen. Bronze ging am Sonntag in Premanon in Frankreich an den zweiten Österreicher im Bewerb, den ebenfalls 17-jährigen David Haagen aus der Steiermark. Bei den Damen musste sich die 15-jährige Oberösterreicherin Julia Mühlbacher mit dem vierten Platz begnügen.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man auf das erste Stockerl steigen darf", sagte Wörgötter, der sich mit über zehn Punkten Vorsprung auf den Slowenen Mark Hafnar durchsetzte. Mühlbacher haderte mit "Blech", richtete den Blick aber schon auf Montag. Da steht der Mixed-Teamwettkampf auf dem Programm. Quelle: APA