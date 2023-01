Jugend-Olympia: Österreich glänzt auch ohne Salzburger Medaille

Das Salzburger Aufgebot konnte zur Rekordausbeute des österreichischen Teams beim EYOF in Italien kein Edelmetall beisteuern. Einzelne Talente fielen mit Spitzenplätzen auf.

Das Youth Olympic Team Austria beendet die Europäischen Olympischen Jugend-Winterspiele in Friaul-Julisch Venetien mit 17 Medaillen und stellt damit eine neue Bestmarke auf. Die Alpinen setzten am Schlusstag ihre beeindruckende Erfolgsserie fort. Sie gewannen in jedem Rennen eine Medaille. Nadine Hundegger jubelt im Super-G über Silber, Moritz Zudrell macht seinen Bronze-Hattrick perfekt. Der Maishofener David Zehentner (19. Platz im Slalom, Ausfall im Riesentorlauf) startete nicht.



Biathleten mit starkem Abschluss

Einen gelungenen Abschluss gab es am Samstag auch für Österreichs Biathlon-Team. In der Mixed-Staffel (4 x 6 km) belegt das Team um Anna Millinger aus Unken, die als zweite Läuferin eine solide Leistung zeigte, und den Kuchler Schlussläufer Thomas Marchl, der in den Einzelrennen Zehnter und Vierter geworden war, den sechsten Rang -- mit 2:25,3 Minuten Rückstand auf das siegreiche Team aus Frankreich.





SN/gepa/michael meindl, www.michaelmeindl.com Biathlet Thomas Marchl wurde im Einzelrennen Vierter.





"Diese Woche hat uns zusammengeschweißt, wir haben so viel zusammen erlebt, es war einmalig", sagt Millinger, die in den Einzelbewerben die Ränge 13 und 22 erreichte. Marchl betont: "So ein Gefühl will man wieder erleben, vielleicht eines Tages bei Olympischen Spielen. Zuvor heißt es aber hart weiterarbeiten und Gas geben."



Salzburg blieb ohne Medaille

Salzburgs Bilanz nach einer Wettkampfwoche in Italien fällt trotz einzelner Lichtblicke nicht so positiv aus wie jene des gesamten österreichischen Teams: Die neun Salzburger und Salzburgerinnen steuerten keine Medaille bei. Zwar gewann die gebürtige Lungauerin Maria Gams im Riesenslalom der Snowboarder Bronze. Sie lebt aber in der Steiermark, fährt für einen steirischen Verein und fühlt sich auch als Steirerin, wie sie verriet.

SN/gepa/michael meindl, www.michaelmeindl.com Freeskier Stefan Heiss stand zwei Mal im Finale.

Marchl und Walcher mit Spitzenplätzen

Von Salzburgs Team war Biathlet Marchl besonders nah am Edelmetall dran. Im Einzelrennen über 12,5 Kilometer betrug der Rückstand des Vierten 24 Sekunden auf den Bronzegewinner. Aus dem Langlauftrio kam Janne Walcher den Spitzenplätzen nahe. Der 17-Jährige aus Großarl wurde im klassischen Stil Zehnter, im Skating-Einzel Sechster, wobei 16 Sekunden auf Bronze fehlten. Anna-Lena Taxer und Leopold Schwarzer sammelten - wie Skibergsteiger Sebastian Steiner - vor allem Erfahrung.



SN/gepa pictures/ patrick steiner Eiskunstläuferin Flora Schaller überzeugte trotz Sturz.

Eiskunstläuferin Flora Schaller landete an der 20. Stelle. In der Kür am Freitag waren nur 14 Kontrahentinnen besser. Bis auf einen sehr schweren Sturz beim Dreifachtoeloop zeigte die Salzburgerin ein fehlerfreies Programm, das sie trotz Schmerzen erfolgreich abschloss. Freeskier Stefan Heiss aus Kleinarl zog zwei Mal ins Finale ein und hat einen siebenten (Big Air) und einen neunten Rang (Slopestyle) zu Buche stehen.