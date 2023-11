Julia Scheib: Die Stehauffrau ist Österreichs neue Hoffnung im Skiweltcup

Die Steirerin fuhr beim Riesentorlauf in Killington ihr bestes Ergebnis ein. Es soll nach einer langen Krankenakte nur der Anfang sein. Auch Katharina Liensberger zeigte auf.

Dass Karrieren im Skiweltcup maßgeblich davon abhängen, ob man einigermaßen gesund bleibt, ist bekannt. Unter diesem Aspekt hätte Julia Scheib ihre Laufbahn schon längst beenden müssen. Denn obwohl es eher die Ausnahme ist, wenn man von schweren Verletzungen verschont bleibt, so ist die Krankenakte der Steirerin außergewöhnlich. Und auch der Grund, warum sie erst jetzt mit 25 ihr bislang bestes Resultat im Weltcup einfuhr - und Platz sieben im Killington-Riesentorlauf erst der Anfang eines vielversprechenden Winters sein soll.

"Das tut schon sehr gut, obwohl sicher noch mehr möglich gewesen wäre", sagte die Steirerin, die schon im Training die schnellste Österreicherin und zuletzt bei Zeitläufen sogar mit internationalen Siegfahrerinnen auf Augenhöhe war. Der erste Kreuzband- und Meniskusriss mit 16, der zweite mit 22, dazwischen Pfeiffersches Drüsenfieber und eine Coronainfektion, die sie ebenfalls weit zurückwarf, so lässt sich Scheibs Leidensgeschichte in aller Kürze zusammenfassen. Währenddessen hat sie immer wieder ihr Potenzial gezeigt, etwa als Juniorenweltmeisterin im Riesentorlauf oder auch schon bei der Weltcuppremiere 2018, als sie in ihrer Paradedisziplin auf Anhieb in die Top 30 fuhr. Jedoch folgte auf jeden Erfolg prompt ein Rückschlag.

Katharina Liensberger zeigt mit Laufbestzeit groß auf

Vergangene Saison im Dezember gab Scheib nach fast zweijähriger Pause am Semmering ihr Comeback und arbeitete sich seither mit der Startnummer Richtung Top 15 vor. "Aber einfach nur Punkte zu holen, das war und ist nicht mein Ziel. In Kanada will ich mich auf jeden Fall weiter nach vorn orientieren", blickt Scheib auf die Rennen kommendes Wochenende in Mont-Tremblant. Scheib beeindruckt mit Angriffslust und ist so im Riesentorlauf, wo Österreichs Damenskiteam so viele und heftige Pleiten kassiert hatte, die neue rot-weiß-rote Hoffnung.