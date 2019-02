Julia Schwaiger erreichte ihr bestes Weltcup-Ergebnis

Die Saalfeldner Biathletin Julia Schwaiger hat am Donnerstag als Zehnte des 12,5-km-Einzelbewerbs in Canmore (CAN) ihre bisher weitaus beste Weltcup-Platzierung erreicht. Die 23-Jährige traf alle 20 Scheiben.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Julia Schwaiger.