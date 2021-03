Julia Schwaiger in Nove Mesto in den Top Ten

Die Saalfeldnerin Julia Schwaiger hat am Freitag im Sprint von Nove Mesto ohne Fehlschuss als Neunte ihr bestes Ergebnis im Biathlon-Weltcup eingestellt.

Massenstartweltmeisterin Lisa Hauser präsentierte sich zum Auftakt des zweiten Wochenendes in Tschechien verbessert, die Tirolerin landete nach einer Strafrunde an der zwölften Stelle. Der Sieg ging zum sechstem Mal in Serie im Sprint an Tiril Eckhoff.

Die Weltcupspitzenreiterin aus Norwegen gewann trotz einer Strafrunde sechs Sekunden vor der fehlerfreien Deutschen Denise Herrmann. Dritte wurde zehn Sekunden zurück die Südtirolerin Dorothea Wierer, die ebenfalls alle Scheiben getroffen hatte.

Schwaiger hatte nach zehn Volltreffern 38 Sekunden Rückstand auf Eckhoff, auf die Top fünf waren es nur acht. Ein neunter Rang war der Saalfeldenerin im Jänner auch schon im Sprint von Oberhof gelungen. Vizeweltmeisterin Hauser startet am Samstag fünf Sekunden hinter ihrer Teamkollegin in die Verfolgung. In der Vorwoche war sie in Tschechien zweimal nicht unter die besten 30 gekommen.

Im Männer-Sprint am Donnerstag war Simon Eder ohne Fehlschuss Elfter geworden. Der Salzburger geht am Samstag 40 Sekunden nach dem führenden Franzosen Quentin Fillon Maillet in die Loipe.

Stimmen nach dem Rennen

Julia Schwaiger (Neunte): "Ich glaube, das war heute für mich ein perfektes Rennen. Ich bin gut in das Rennen gestartet und konnte gleich mit null Fehlern beim Liegenschießen beginnen. Die Schlussrunde war dann richtig brutal, weil ich am Anfang schon relativ viel investiert habe. Aber am Ende ist das heute natürlich ein richtig gutes Ergebnis für mich."



Lisa Hauser (13.): "Nach dem letzten Wochenende war ich heute ein wenig nervös, weil ich meine Form vielleicht doch nicht ganz über die Pause nach der WM gebracht habe. Aber mit nur einem Fehlschuss und dieser guten Platzierung kann ich heute schon wieder zufrieden sein."