Julian Baumgartlinger lobte Marcel Hirscher

ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger hat Skistar Marcel Hirscher für den Mut gelobt, am Höhepunkt seiner Karriere abzutreten. "Ich bewundere so etwas. Es ist nicht selbstverständlich, so ein Sportler und so eine Persönlichkeit zu sein und dann auch noch den Mut zu haben, das zu so einem Zeitpunkt zu machen", sagte der Salzburger am Donnerstag über seinen engeren Landsmann.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger