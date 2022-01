Julian Eberhard fehlt auch in Oberhof

Der Saalfeldner Biathlet konzentriert sich nach seiner Rippenverletzung noch auf das Training. Die Rennen in Thüringen starten mit einem Tag Verspätung.

Sprint, Verfolgung sowie Mixed- und Single-Mixed-Staffel stehen in Oberhof auf dem Programm. Aufgrund der Wetterprognosen wurde der Männer-Sprint von Donnerstag auf Freitag verlegt.

Bei der Rückkehr nach der Weihnachtspause wird es in Österreichs Biathlonteam personelle Veränderungen geben. Allerdings muss man auf das Comeback von Julian Eberhard nach Verletzungspause noch warten. Der Salzburger fühlt sich nach seinem Sturz beim Weltcup in Östersund noch nicht zu hundert Prozent fit und wird sich stattdessen mit Trainingseinheiten auf ein baldiges Comeback vorbereiten. Statt ihm wird Harald Lemmerer seine ersten Weltcupeinsätze in dieser Saison haben.



Bei den Damen werden Julia Schwaiger aus Saalfelden und Christina Rieder aus Leogang in Oberhof wieder zur Weltcup-Mannschaft stoßen und damit das fünfköpfige Damenteam komplettieren. Die größten Hoffnungen ruhen wieder auf Weltmeisterin Lisa Hauser, die an den Ort zurückkehrt, wo sie vor einem Jahr ihren ersten Stockerlplatz feiern durfte.



Herren-Cheftrainer Ricco Groß sagte: "Es ist natürlich schade, dass wir leider noch nicht auf Julian Eberhard zurückgreifen können. Wir haben alle gehofft, dass es sich für Oberhof ausgeht, aber es fehlen ihm nach seiner Sturzverletzung von Östersund doch noch ein paar Trainingseinheiten, um wieder optimal in Form zu sein. Daher nutzen wir diese Woche lieber noch als Trainingsphase, damit er dann hoffentlich in Ruhpolding wieder stark zurückkommen kann. Harald Lemmerer wird neu zur Mannschaft stoßen und hat mit seinen Ergebnissen im IBU-Cup und bei den Österreichischen Meisterschaften bewiesen, dass er zu diesem elitären Kreis dazugehört. Zudem hat Felix Leitner im Rahmen der World Team Challenge bestätigt, dass er in einer starken Verfassung ist und Simon Eder ist sowieso ein Dauerbrenner. Oberhof ist ganz speziell und gerade das Wetter ist dort immer für eine Überraschung gut."



Markus Fischer (ÖSV-Cheftrainer Damen) sagte: "Die Weihnachtspause haben wir gut genützt, um wieder Kraft zu tanken und den ganzen Stress des ersten Wettkampf-Drittels abzubauen. Auch vom Training her hat alles sehr gut funktioniert und alle sind fit und gesund. Zudem hat Lisa bei der World Team Challenge und den Österreichischen Meisterschaften bewiesen, dass sie ihre gute Form halten konnte. Die Wetterprognosen für Oberhof sind nicht wirklich optimal, aber es wird wie immer für alle gleich sein."