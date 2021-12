Julian Eberhard muss für Hochfilzen passen

Wegen der Folgen seines Sturzes von Östersund kann Biathlet Julian Eberhard die Heimrennen in Hochfilzen nicht bestreiten.

Am Freitag starten die Bewerbe im Pillerseetal mit den Sprints. Am Donnerstag entschied die ÖSV-Teamführung, dass Julian Eberhard nun doch auf ein Antreten bei den Rennen verzichten wird und auch bei den Wettkämpfen nächstes Wochenende in Annecy-Le Grand Bornand (FRA) nicht teilnimmt. Der Saalfeldner laboriert an einer hartnäckigen Rippenprellung, die er sich bei seinem Sturz im Sprintrennen von Östersund (SWE) zugezogen hatte. Der 35-Jährige wird sich in den nächsten Wochen auf eine baldige und rasche Genesung konzentrieren.



Als Ersatzmann für Julian Eberhard wird der 23-jährige Lucas Pitzer zur Mannschaft stoßen. Zudem wurde mit Patrick Jakob ein weiterer österreichischer Athlet nominiert, der damit das sechsköpfige ÖSV-Herrenteam für die Rennen in Hochfilzen komplettiert.