Julian Eberhard und Simon Eder vor WM in Östersund angeschlagen

Österreichs Biathlon-Herren sind am Montagabend nur als Trio im WM-Ort Östersund eingetroffen. Während sich Tobias Eberhard, Dominik Landertinger und Felix Leitner bereits in Schweden auf die am Donnerstag startenden Titelkämpfe vorbereiten, waren Julian Eberhard und Simon Eder nach bzw. wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen am Dienstag noch in der Heimat.

SN/APA (EXPA)/EXPA/STEFANIE OBERHAU Landertinger weilt als einer von drei Österreichern schon am WM-Ort