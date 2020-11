Julian Eberhard: "Wenn es was zu holen gibt, will ich da sein"

Biathlet Julian Eberhard greift "mit freiem Kopf" in der neuen Saison an.

Alle Teammitglieder wurden auf Covid-19 getestet. Dann ging's am ersten November-Wochenende in die sportliche Gruppen-Isolation nach Obertilliach. In der kleinen Osttiroler Gemeinde mit großem Biathlon-Namen holten sich die Topathleten in einer "ÖSV-Blase" den Feinschliff für die neue Saison. "Normalerweise hat man zu dieser Zeit eine klare Zielsetzung und es kribbelt so richtig, heuer weiß man nicht, was einen erwartet. Wir müssen flexibel sein, die Gesundheit steht an erster Stelle", sagte Julian Eberhard zu Beginn des Trainingslagers. Nichtsdestotrotz ist der 34-jährige Saalfeldener, der neben Simon Eder (37) mittlerweile klar zu den Routiniers im ÖSV-Biathlonlager zählt, heiß auf Wettbewerbe. "Wenn es was zu holen gibt, will ich da sein."

Wegen der Coronapandemie bastelte der internationale Verband IBU am Rennkalender. Zur Reise-Reduzierung wurden die ersten sechs Weltcupstationen auf drei Orte komprimiert. Los geht die Saison ab Samstag, 28. November, in Kontiolahti (Finnland), der erste große Saisonhöhepunkt für Österreichs Asse sind die Heimbewerbe in Hochfilzen (11. bis 20. Dezember) - nur eben ohne lautstarkes Publikum, ohne euphorischen Jubel bei jedem Treffer. Eberhard: "Es wird sich komisch anfühlen, die Unterstützung der Fans wird natürlich abgehen. Normalerweise hört man in Hochfilzen auf jedem Meter seinen Namen. Aber ich kenne jeden Zentimeter der Strecke bestens, das ist auch ein gewisser Vorteil."

Nachgeschärft hat der Spitzenbiathlet in diesem Sommer speziell beim Schießen. "Grundsätzlich ist das Niveau in Ordnung, ich bin auf Tuchfühlung mit der Weltklasse. An meiner Trefferquote habe ich aber konsequent weitergearbeitet, einiges verfeinert." Konkret habe er versucht, die Qualität im Maximalbereich, bei 170 bis 180 Puls, zu steigern. "Das ist oft gut gelungen. Ich bin zuversichtlich."

Viele intensive Trainingseinheiten absolvierte der 1,96 Meter große Polizeisportler im nahen Hochfilzen, in den Bergen der Region Saalfelden-Leogang und in seiner hauseigenen Kraftkammer. Nebenbei trieb er mit Lebensgefährtin Sandra in seiner Heimatstadt den Bau des Eigenheims voran, auf viele heimische Firmen sei dabei Verlass gewesen. "Das war eine riesige Erfahrung und schöne Abwechslung."

Seit Jahren zählt Eberhard zu den schnellsten Läufern des Weltcups. Die körperliche Fitness - sie ist in seiner bisherigen Karriere so gut wie immer das Markenzeichen gewesen. In der Vorsaison, und ausgerechnet im Zuge der Bewerbe in Hochfilzen, warfen ihn gesundheitliche Probleme erstmals kurz aus der Bahn. Er musste damals auf das Staffelrennen verzichten, zeitgleich waren Simon Eder und Dominik Landertinger krank. "Wenn dir auch nur ein paar Prozentpunkte an Fitness fehlen, geht es nicht."

Die Saison 2019/20 ging auf Gesamtrang 20 zu Ende. "Es ist nicht alles planbar. Aber natürlich will ich wieder weiter nach vorn, konstant meine Topleistung abrufen, um Stockerlplätze und Siege kämpfen." Auf Zahlen versteife er sich nicht: "Ich gehe mit einem freien Kopf in die Saison hinein."

Eberhard blickt in seiner Laufbahn auf vier Weltcupsiege zurück (drei im Sprint, einer im Massenstart), seine beste Platzierung im Gesamtweltcup hatte er als Sechster in der Saison 2016/17 und im März 2019 wurde mit Bronze im Massenstart von Östersund der Traum einer WM-Einzelmedaille wahr. "Es ist mir gelungen, im Weltcup und bei der Weltmeisterschaft persönliche Ausrufezeichen zu setzen. Ein großes weiteres Ziel ist eine Olympiamedaille." So hat er, neben der WM 2021 in Pokljuka, die Spiele in Peking 2022 scharf im Visier.

Offen ist eine große olympische Rechnung, der Sprint von Pyeongchang (Südkorea) im Februar 2018 verankerte sich tief im sportlichen Gedächtnis. Beim Schießen war er mit einem Fehler gut dabei, doch ausgerechnet auf der Loipe kamen ihm ein Stockbruch sowie ein ärgerlicher Zeitverlust im Finish in die Quere. Am Ende fehlten 8,4 Sekunden auf Gold und der Hauch von sieben Zehntelsekunden auf Bronze. "Diesen vierten Platz blendet man nicht so schnell aus. Er ist zugleich aber eine Motivation für vier Jahre, für jedes Training."

Beim Mitfiebern hat Eberhard jedenfalls schon eifrige Unterstützung von Tochter Linda (16 Monate). "Sie nimmt das Ganze immer mehr wahr - das ist sehr schön mitanzuschauen."