Junioren-WM: Titelkämpfe zum Goldscheffeln

Salzburgs nordische Skisportler greifen nach dem Rekordwinter 2020 auch dieses Jahr nach Medaillen.

Die nordische Junioren-Weltmeisterschaft vor einem Jahr in Oberwiesenthal im Erzgebirge wurde für Salzburgs Skisportler zur außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Angeführt von der damals 18-jährigen Skispringerin Marita Kramer, die sich zur Dreifach-Weltmeisterin krönte, belegte Österreichs Delegation im Medaillenspiegel Rang zwei hinter Norwegen. Am Ende gingen fünf Mal Gold, zwei Mal Silber und ein Mal Bronze an das ÖSV-Team. Dieses Jahr gastiert die Junioren-WM der Skispringer, Kombinierer und Langläufer in Finnland. Von 8. bis 14. Februar geht es nach Lahti und Vuokatti, um Gold zu scheffeln. Der Skiverband hat 25 Athletinnen und Athleten für die Nachwuchs-Titelkämpfe nominiert, darunter auch vier Salzburger.

Wie es sich anfühlt, bei einer Junioren-WM ganz oben zu stehen, das weiß Lisa Eder bereits. Die Skispringerin vom SK Saalfelden gewann 2020 sowohl mit dem Damenteam als auch im Mixedbewerb Gold - jeweils an der Seite von Marita Kramer. Die ist inzwischen zur Seriensiegerin im Damen-Weltcup aufgestiegen und wurde für die WM in Lahti nicht mehr nominiert, Eder hingegen wittert ihre große Chance. In der nordischen Kombination vertritt ebenfalls ein Junioren-Weltmeister von 2020 das Bundesland Salzburg: Stefan Rettenegger wurde in Oberwiesenthal Teamweltmeister. Im Langlauf stehen die beiden Salzburger Erik Engel (Junioren) und Lukas Mrkonjic (U23) im WM-Kader.