Junioren-WM wegen Coronavirus vorzeitig beendet

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus und dadurch verschärften Bestimmungen in Norwegen wurde die alpine Ski-Junioren-WM in Narvik nach fünf Tagen vorzeitig abgebrochen. Nina Astner belegte als beste Österreicherin am Mittwoch im Riesentorlauf Rang neun. Bis Sonntag wären noch zwei technische Rennen der Männer, der Slalom der Damen und ein Parallelrennen auf dem Programm gestanden.

Quelle: Apa/Ag.