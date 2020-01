Die Kärntnerin Nadine Fest hat bei den Europacup-Abfahrtsrennen der Damen in St. Anton einen Doppelsieg gefeiert. Nach ihrem Erfolg vor Teamkollegin Rosina Schneeberger am Vortag setzte sich die 21-Jährige am Mittwoch 0,99 Sekunden vor der Schweizerin Juliana Suter durch und übernahm die Gesamtführung. Schneeberger (+1,85) wurde hinter Valentina Cillara Rossi (ITA/+1,74) Vierte.

Quelle: APA