Kasper sorgt sich um Kandidaten-Verlust für Olympia 2026

Skiweltverband-Präsident Gian Franco Kasper befürchtet einen möglichen Kandidatenschwund für die Olympischen Winterspiele 2026. "Ich hoffe, dass wir am Ende noch Kandidaten haben", sagte das 74-jährige IOC-Ehrenmitglied am Freitag beim Forum Alpinum in Sölden. "Ich hoffe es wirklich. Lasst uns hoffen, dass wir bei der Wahl in Lausanne im Juni noch Kandidaten haben."

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kasper befürchtet Kandidaten-Schwund