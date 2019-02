Katharina Huber gewann Europacup-Slalom in Obdach

Die Niederösterreicherin Katharina Huber hat am Montag den alpinen Ski-Europacup-Slalom in Obdach gewonnen. Die 23-Jährige, die auch für die WM in Aare nominiert wurde, gewann dank überlegener Laufbestzeit im zweiten Durchgang noch vor der Tschechin Gabriela Capova (+0,24 Sek.) sowie Emelie Wikström (0,28) aus Schweden. Nach dem ersten Lauf war Huber nur Siebente gewesen.

Zweitbeste ÖSV-Dame war Chiara Mair als Fünfte (0,61). Am (morgigen) Dienstag (ab 9.00 Uhr) wird am Obdacher-Kalchberg-FIS-Hang ein zweiter Europacup-Slalom ausgetragen.