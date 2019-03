Katharina Liensberger vor Restart: "Gut erholt, fit, fühle mich gut"

ÖSV-Ass Katharina Liensberger freut sich, dass sie erstmals seit den Ski-Weltmeisterschaften wieder bei Wettkämpfen im Einsatz sein wird. Die Slalom-Vierte von Aare hat sich in den vergangenen zwei Wochen in Vorarlberg und am Oberjoch auf den Weltcup-Endspurt vorbereitet, Slalom und Riesentorlauf standen dabei gleichermaßen im Fokus. "Ich bin gut erholt, fit, fühle mich gut", sagte die 21-Jährige.

