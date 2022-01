Kein Kitz-Slalom für Feller wegen positivem Coronatest

Die Alpinabteilung im Österreichischen Skiverband plagen weiterhin Corona-Sorgen. Wie der ÖSV am Freitagabend bekanntgab, ist Manuel Feller positiv auf Covid-19 getestet worden und befindet sich in behördlicher Quarantäne. Er wird damit den Weltcup-Slalom am Samstag auf dem Ganslernhang in Kitzbühel verpassen. Feller war zuletzt Zweiter in Adelboden und Fünfter in Wengen. Am Dienstag steht vor den Olympischen Spielen noch das Nightrace in Schladming an.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Feller im Kitz-Slalom nur TV-Zuseher

Der ÖSV habe von Fellers positivem Coronatest am Montag erfahren, erklärte Rennsportleiter Andreas Puelacher im ORF-TV-Interview. "Wir wollten ihn heute freitesten, aber sein CT-Wert ist noch zu niedrig." Was die Abreise zu den Winterspielen in China betrifft, hat Feller noch Zeit. Der Riesentorlauf der Männer steht erst am 13. Februar auf dem Programm, der Slalom am 16. Februar. Als dann frisch Genesener muss Feller spätestens fünf Tage vor der Abreise den ersten von insgesamt vier verlangten PCR-Tests machen, die freilich alle negativ sein müssen.