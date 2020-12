Kein Podestplatz beim zweiten Heim-Super-G

Stefan Babinsky landete im zweiten Europacup-Rennen in Zauchensee als bester Österreicher auf Platz fünf. Franzosen feierten Doppelsieg.

Auch der zweite Europacup-Super-G in Zauchensee binnen 24 Stunden endete mit einem Doppelsieg. Nachdem am Montag noch Österreich über Raphael Haaser und Daniel Hemetsberger gejubelt hatte, durfte tags darauf das französische Skiteam zwei seiner Fahrer feiern. Roy Piccard fuhr in 1:09,53 Minuten klar Bestzeit, Mathieu Faivre sicherte sich mit 0,39 Sekunden Abstand Platz zwei.

Die beiden profitierten dabei von ihren niedrigen Startnummern. Faivre war als Erster ins Rennen gestartet, Piccard unmittelbar darauf mit Startnummer zwei. "Die Franzosen haben mit ihren Nummern einen Goldgriff gemacht, da die Verhältnisse immer schwieriger wurden", erklärt Österreichs Europacup-Gruppentrainer Wolfgang Erharter. "Das soll deren Leistung aber nicht schmälern, sie waren einfach die Besten heute und wir haben ein wenig gepatzt."

So schaffte es etwa Hemetsberger nach einem Fehler nicht einmal ins Ziel. "Die Topografie des Hangs verlangt einem alles ab und wenn du da einen Linienfehler begehst, bist du gleich einmal weg", erläutert Coach Erharter. Vortagessieger Haaser musste sich im zweiten Rennen (ex aequo mit seinem Landsmann Manuel Traninger) mit Platz sieben zufriedengeben. Die beste Startnummer im ÖSV-Team hatte diesmal der Vortagselfte Stefan Babinsky. Der 24-jährige Steirer ging als Fünfter ins Rennen und war am Ende als Fünfter auch der beste Österreicher.

Nicht verbessern konnte sich hingegen Christopher Neumayer. Der 28-jährige Radstädter, der im ersten Rennen mit Startnummer 32 sehr unglücklich gewesen war, ging diesmal zwar bereits als 21. ins Rennen, landete am Ende aber nur auf Platz 20. Damit war er jedoch erneut der beste Salzburger. Denn der 18-jährige Kleinarler Noah Geihseder vom SC Wagrain belegte Rang 38 (+2,35), der 20-jährige Flachauer Philipp Lackner Rang 44 (+2,65) und der 18-jährige Maria Almer Lukas Broschek Rang 60 (+3,68).