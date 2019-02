Kein Training vor Herren-Abfahrt auf verkürzter Strecke

Anhaltender Schneefall lässt ein für Samstagvormittag geplantes Training des obersten Abschnitts der Herren-Abfahrt bei der alpinen Ski-WM in Aare nicht zu. Damit wird das Rennen, so es am Samstag stattfinden kann, definitiv vom Super-G-Start gefahren. Die nächste Entscheidung diesbezüglich ist für 09.00 Uhr angesetzt.

SN/APA (EXPA/Angerer)/EXPA/DOMINIK Archivaufnahme: Wetterbedingt wohl erneut Super-G, getarnt als Abfahrt