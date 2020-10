Keine Fans, wenig Touristen - Aber Sölden steht zu Weltcup

Gefühlt haben nur wenige Hotels geöffnet, auf den Straßen herrscht überschaubarer Verkehr. Sölden ist 2020 unmittelbar vor dem traditionellen aber vorverlegten Weltcup-Auftakt anders. Vor allem ruhiger. Nur wenige Touristen sind zu sehen und fast täglich kommen wegen Reisewarnungen neue Absagen herein, obwohl Sölden Gratis-Stornos ohne Begründung akzeptiert. Doch der Ort im Ötztal, der sich selbst als den "Herzschlag der Alpen" bezeichnet, steht zu seiner Situation.

Sölden fehlen diesmal nicht nur die tausenden sonst alljährlich zu den Rennen anreisenden Fans. "Wir haben mit dem Veranstalter ÖSV sowie der FIS über Jahrzehnte hindurch eine sehr gute Partnerschaft und wollen beweisen, dass wir trotz schwieriger Zeiten ein enger und verlässlicher Partner sind und dem Skisport eine Plattform bieten", erklärt Oliver Schwarz. Der Obmann des Tourismusverbandes Ötztal, der als Verband mit 4,2 Millionen die zweithöchsten Nächtigungszahlen nach Wien vorweisen kann, betont zudem: "Es sind nicht die wirtschaftlichen Überlegungen, die uns bewogen haben, den Ski-Weltcup auch diesmal abzuhalten."

Der zweite Grund, warum Sölden trotz der Vorverlegung um eine Woche sowie Rennen ohne Zuschauer den Weltcup durchführt, ist die Live-Übertragung im Fernsehen. "Der Werbewert bleibt dadurch ja bestehen", so Schwarz.

Allerdings würde die dadurch erzeugte touristische Wirkung derzeit fast komplett wegfallen. "Normalerweise lösen die Fernsehbilder Sehnsucht aus und stimulieren die Nachfrage", erläutert Schwarz. Dieser Effekt verpuffe derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen wie Reisewarnungen vor allem für Deutschland aber fast völlig.

Verunsicherte Stammgäste auch aus anderen Ländern bleiben lieber zu Hause. "Uns brechen insgesamt 50 Prozent des Marktes weg. Und wenn ab 8. November in Deutschland keine Freitestungen mehr möglich sind, fährst du auch nicht auf Kurzurlaub zum Skifahren. Deshalb geht die Nachfrage derzeit gegen Null."

Als Touristiker sei man dagegen fast machtlos. "Wir sind da nicht am Fahrersitz, sondern auch nur Passagier." Man gehe davon aus, dass sich die Nachfrage zumindest bis Weihnachten nicht stark erhole und hoffe auf die Monate ab Jänner.

Sehr wenig sei aus eigener Sicht derzeit noch planbar, bedauert Schwarz. "Es ist fast schon wie der Wetterbericht. Jeden Tag gibt etwas anderes, von Reisewarnungen über Beherbergungsverbot, dem Wegfall der Freitestung, die unterschiedlichen Sperrstunden, und sogar ein neuerlicher Lockdown wird diskutiert", ortet Schwarz eine gewisses "Chaos", während große Themen wie Contact-Tracing fast gar nicht angegangen werden würden. "Mir fehlt seit Monaten jegliche einheitliche Strategie oder sogar eine Art Masterplan, eine klare europäische Linie. Unsere Gäste wissen derzeit oft selbst nicht, wonach sie sich gerade richten sollen."

In Sölden können jedenfalls aufgrund der aktuellen strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen auch rund um die Gletscher-Rennen keine Publikumsveranstaltungen, offizielle Auftritte oder Partys stattfinden. Auch die Rennen selbst werden ohne Zuschauer bzw. mit einer sehr begrenzten (maximal 200) Gruppe geladener Gäste live im TV übertragen, das ist in der derzeitigen Situation für den ganzen Sport ohnehin das Wichtigste. Man hoffe, 2021 "wieder gemeinsam vor Ort feiern zu dürfen", heißt es auf der Sölden-Website

Auch für die Medien steht Sölden 2020 unter erschwerten Bedingungen. Die meisten Begegnungen mit den Aktiven finden virtuell oder mit großem Anstand statt, weshalb lediglich ein Viertel der sonst deutlich über 400 Medienvertreter angereist ist. Sie wohnen in zugewiesenen Hotels, in die nur Mitglieder ihrer "gelben" Blase dürfen. Den Journalisten ist ab Übernahme der Akkreditierung untersagt, andere Hotels, Geschäfte oder Lokalitäten aufzusuchen.

Auch das Söldener Hotelpersonal wurde PCR-getestet und befindet sich in Quarantäne. Eine Mitarbeiterin muss deshalb ihre Familie für eine Woche sich selbst überlassen. Ihre 16-jährige Tochter sei darüber aber gar nicht so unglücklich, "weil ich daheim eh die Strengere bin", nimmt die Rezeptionistin die Situation mit Humor. Ihr Ehemann habe außerdem inklusive Spaghetti Bolognese locker drei Menüs drauf, so die Dame augenzwinkernd.

