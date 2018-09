Keine ÖSV-Topplatzierung im Rasnov-Sommer-GP

Die ÖSV-Skispringer haben es am Samstag beim Sommer-GP im Rasnov nicht auf die vorderen Plätze geschafft. Beim Sieg des Deutschen Karl Geiger wurde Markus Schiffner als 17. bester Österreicher. Dahinter folgten mit Manuel Fettner (18.) und Andreas Kofler (19.) zwei weitere ÖSV-Aktive.

Der Russe Jewgenij Klimow verteidigte mit Platz drei am ersten von zwei Wettkampftagen in Rumänien seine Gesamtführung. Daniel Huber, als Siebenter bester Heimischer in dieser Wertung, war nicht dabei. Am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) steigt der zweite Bewerb.

Ergebnisse Sommer-GP Skispringen in Rasnov: 1. Karl Geiger (GER) 269,9 Punkte (98/99 m) - 2. Piotr Zyla (POL) 261 (95,5/97) - 3. Jewgenij Klimow (RUS) 256,8 (95,5/98). Weiter: 17. Markus Schiffner (AUT) 236 (90,5/93,5) - 18. Manuel Fettner (AUT) 235,6 (90,5/93) - 19. Andreas Kofler (AUT) 233,6 (91,5/92,5).

GP-Gesamtwertung nach 7 von 11 Bewerben: 1. Klimow 425 - 2. Kamil Stoch (POL) 322 - 3. Zyla 310. Weiter: 7. Daniel Huber (AUT) 205 - 19. Stefan Kraft (AUT) 80

Quelle: APA