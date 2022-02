Keiner versteht mich, außer Charlie Brown

Warum es beim sprachlichen Ping-Pong in China mitunter nur Verlierer gibt.

Immer öfter habe ich Wolferl Ambros im Ohr hier bei Olympia. "I red und red, i versuch zu erklärn. I bin schon ganz hasrig, mir fallt nix mehr ein. Du vastehst mi net…" Die Verständigung mit den Einheimischen bleibt eine Herausforderung. Parlieren manche Hilfskräfte in wohlformuliertem Oxford-Englisch, klammern sich andere bei der Begegnung mit Ausländern verzweifelt an ihr Übersetzungsgerät. In diese akustische Wundertüte spricht man auf chinesisch hinein und es kommt auf englisch wieder heraus. Oder vice versa.

...