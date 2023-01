Kildes Achterbahnfahrt endete in Kitzbüheler Szenebar

Der Norweger fuhr mit Angst in Kitzbühel zum "emotionalsten Sieg".

Er sieht nicht gerade so aus, als würde ihn schnell etwas aus der Bahn werfen: Doch die abgelaufene Hahnenkamm-Woche brachte den Norweger Aleksander Aamodt Kilde an seine emotionalen und körperlichen Grenzen. Erst prallte er Donnerstag im Abschlusstraining gegen eine Torstange, was einen Bruch des Mittelhandknochens hinterließ. Dann kam Freitag die erste Streif-Abfahrt, auf der der Saison-Dominator eine für ihn atypische Fahrt voller Fehler hingelegt hat. Im Ziel stehend musste er den üblen Sturz seines jungen Landsmannes Henrik Røa auf der ...