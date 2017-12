Kilian Albrecht über Mikaela Shiffrin: "Mir war sofort klar, wohin ihr Weg führt"

US-Skistar Mikaela Shiffrin bricht Rekorde, die sie nicht interessieren. Ihr Manager Kilian Albrecht erklärt das Phänomen Shiffrin.

Mikaela Shiffrin überstrahlt alle. Als einsame Nummer eins im Damen-Skizirkus ist sie auch in Lienz beim Slalom (Donnerstag) und Riesentorlauf (Freitag, je 10.30/13.30 Uhr) die klare Favoritin. Mehr noch: Die Frage scheint nicht zu sein, ob, sondern mit wie viel Vorsprung die US-Amerikanerin sowohl die Rennen als auch den Gesamtweltcup gewinnt. Mit nicht einmal 23 ist sie mit 35 Weltcupsiegen schon die Nummer acht, in Lienz könnte sie bereits Katja Seizinger über- und Marlies Raich einholen. Nur Annemarie Moser-Pröll (41) und Ingemar Stenmark (40) hatten in diesem Alter öfter gewonnen. Ihr Manager Kilian Albrecht im SN-Interview über das Phänomen Shiffrin.