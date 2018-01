Kirchgasser plant nach Olympia-Aus ihren Rücktritt

Die Salzburger Skirennläuferin Michaela Kirchgasser verpasste die Olympiaqualifikation für Pyeongchang. Nun deutet die Pongauerin ihren bevorstehenden Rücktritt vom aktiven Sport an.

In Lenzerheide fiel die 32-Jährige sowohl in der Kombination als auch im Slalom aus.

Damit endete ihr ehrgeiziges Comeback nach einer im Dezember erlittenen Kreuzbandzerrung und Knochenprellung. Die Spiele in Pyeongchang waren das große Ziel der Sportlerin aus Filzmoos, die sich in ihrer Karriere als Spezialistin für Großereignisse bewährt hat. Sieben Medaillen bei Weltmeisterschaften stehen zu Buche: Mit der Mannschaft holte sie drei Mal Gold (2007, 2013, 2015) und ein Mal Silber (2011). Dazu kamen eine Silbermedaille beim Slalom von Schladming 2013 sowie zwei Bronzemedaillen in der Kombination in Vail (2015) und St. Moritz (2017).

Im Weltcup, wo sie seit 2001 am Start war, gewann Kirchgasser drei Rennen, im Slalom-Weltcup war sie Zweite in der Saison 2011/12.

Mit den Zeilen "Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen", deutete Kirchgasser am Sonntag in ihren Social-Media-Profilen an, dass nun das Ende der aktiven Karriere bevorsteht. Sie ist seit Mai 2016 verheiratet.

Den letzten freien Startplatz fürs österreichische Olympiateam sicherte sich Katharina Liensberger, die als Sechste im Slalom von Lenzerheide überzeugte.

(SN)