"Kitschiger" Dreifachsieg überstrahlt Klimaprotest

Ein von Manuel Feller angeführtes und wiedererstarktes ÖSV-Slalomteam sorgt in Gurgl für den perfekten Start in den Weltcupwinter. Nur die Letzte Generation trübte das Skifest.

Als Manuel Feller über die Ziellinie fuhr und damit einen historischen und völlig unerwarteten rot-weiß-roten Dreifachsieg perfekt machte, waren sogar die Buhrufe gegen die Klimaaktivisten, die sich im Zielraum in der entscheidenden Phase in Szene setzten, längst verhallt. So gehörte die Bühne am Ende dann doch allein dem Sport. Es war sogar großer Sport, den Feller, Marco Schwarz und Michael Matt bei der Weltcuppremiere in Gurgl lieferten.

17 Rennen ohne Sieg, die letzten sieben im vergangenen Winter sogar ohne Podest - und dann eröffnet das Slalomteam den Winter mit einem Paukenschlag. Einen Dreifachsieg gab es zuletzt bei der WM 2019, angeführt von Marcel Hirscher vor Matt und Schwarz. Im Weltcup datiert das letzte rein rotweiß-rote Stockerl sogar von 2001. "Es gibt nichts Schöneres als zu gewinnen, außer man kann das Podium mit zwei Teamkollegen teilen", sagte Feller, der die Konkurrenz im ersten Durchgang um fast eine Sekunde distanzierte. 23 Hundertstel verwaltete der Wahlsalzburger auf Schwarz, der im Finale als Halbzeit-Fünfter Laufbestzeit fuhr und so als einziger Feller noch nahe kam.

Schon sechs Mal zuvor war Feller als Letzter im Starthaus gestanden, zum ersten Mal durfte er nun dann auch im Ziel jubeln. Zuletzt war er bei der WM im Februar auf dem Weg zu Gold gescheitert. "Es war kein Déjà-vu, aber natürlich spielen sich im Kopf Szenarien ab, die du nicht kontrollieren kannst. Gott sei Dank habe ich es endlich hingekriegt", erklärte der 31-Jährige die Drucksituation. Es war der dritte Weltcupsieg seiner Karriere.

Matt hatte als Dritter schon über eine Sekunde Rückstand. Wie Schwarz ging aber auch seine Attacke im zweiten Durchgang auf, der Tiroler verbesserte sich so von Platz 17 noch auf drei. 2018 stand er zuletzt auf einem Weltcuppodest. "Fast kitschig. Eine traumhafte Kulisse, ein super Skirennen. Ich bin gerührt, es macht mich sehr stolz, wie sie Ski gefahren sind", sagte ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer

Einen Verlierer gab es dennoch: Johannes Strolz, vergangenen Winter nur drei Mal im Ziel, fädelte schon im ersten Lauf wieder ein. Nicht zufrieden war auch Fabio Gstrein mit Platz acht. Der Lokalmatador aus dem Ötztal war als Halbzeitdritter ein Opfer des Klimaprotests, der vor den besten Fünf eine zehnminütige Unterbrechung zur Folge hatte. Der Franzose Clément Noël, erster Feller-Verfolger, fiel sogar auf Platz zwölf zurück.

Bei perfekten Verhältnissen im tief verschneiten Hochgurgl war der Klimaprotest, als acht Aktivisten in den Zielraum eindrangen und orange Farbe versprühten, der einzige Störfaktor. Henrik Kristoffersen tobte, musste zurückgehalten werden, um eine direkte Konfrontation mit den Mitgliedern der Letzten Generation zu vermeiden. Athleten beschossen die Aktivisten mit Schneebällen. Ex-Weltmeister Sebastian Foss Solevåg zog einen Störenfried eigenhändig am Fuß aus dem Ziel.

ÖSV-Generalsekretär ging mit den Aktivisten hart ins Gericht: "Ich bedaure, dass eine Minderheit in der Gesellschaft mit gesetzeswidrigen Handlungen für Aufmerksamkeit sorgen will. Solche Aktionen tragen sicher nicht dazu bei, dass die Akzeptanz für diese Gruppe größer wird." Eine Aktivistin rechtfertigte sich: "Wir nutzen die Fläche, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass wir in die Klimakatastrophe steuern und dass die Regierung endlich handelt, damit wir in 30 Jahren noch Ski fahren können." Ob sie dafür auf dem Wiener Ballhausplatz mehr Gehör finden würde?