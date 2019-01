Er hat im Abfahrtssport alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - mit Ausnahme der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. Für Aksel Lund Svindal ist das kein Zufall.

Das Jahr 2019 begann für Aksel Lund Svindal mit einer positiven Überraschung: In Stavanger wurde er als Norwegens Sportler des Jahres geehrt. Für ihn trotz seiner Erfolge im Jahr 2018 eine unerwartete Huldigung. "Wir Norweger haben bei den Olympischen Spielen so viel gewonnen, da war es nicht zu erwarten, dass man da just einen Alpinen als Sieger kürt", meinte er. Zu verdanken hat er diese Ehrung einem Sieg, den es so zuvor in der Heimat der nordischen Wintersportler auch noch nicht gegeben hat: Svindal gewann als erster Norweger eine Olympia-Abfahrt.