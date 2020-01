Kitzbühel 2020: Alles zu den Hahnenkammrennen

Die Abfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel gilt als das härteste Skirennen der Welt. Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante, Traverse. Keine andere Strecke hat so viele bekannte Abschnitte wie die 3,3 Kilometer lange Streif, die die Profis in weniger als zwei Minuten abfahren. Heuer finden die 80. Hahnenkammrennen statt - hier finden Sie alle Infos.

Erstmals veranstaltet wurden die Hahnenkammrennen 1931, die Streif hinunter ging es ab dem Jahr 1937. Das gefährliche Spektakel lockt jedes Jahr Tausende Fans an. Das Rennwochenende 2020 startet am Freitag mit einem Super-G, am Samstag folgt die Abfahrt und am Sonntag der Slalom am Ganslernhang.