Kitzbühel 2021: Alter schützt vor Tempo nicht

Die Top 5 der Hahnenkamm-Abfahrt hatten ein Durchschnittsalter von 35 Jahren - und Beat Feuz gelang dabei ein Doppelsieg. Matthias Mayer feierte seinen achten Kitzbühel-Podestplatz.

Wenn man sich mit 30 Jahren und sieben Monaten als echter Jungspund fühlen darf, dann ist man entweder im Vorstand eines Großkonzerns oder bei einer Herrenabfahrt: Matthias Mayer dürfte am Sonntag bei der Hahnenkamm-Abfahrt dieses Gefühl gehabt haben, als er mit Rang drei sein bereits achtes Podest in Kitzbühel in Abfahrt und Super-G erreicht hatte.

Der Sieg ging wie schon am Freitag an Beat Feuz, der sich nach dem Sieg im Wengen-Nachtrag nun auch als "echter" Hahnenkamm-Sieger fühlen ...