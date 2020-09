Kitzbühel laut Schröcksnadel "mit Zuschauern vorstellbar"

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel will die Möglichkeit von Zuschauern in der nächsten Ski-Weltcup-Saison nicht komplett ausschließen. Es könne sich "laufend was ändern. Ich kann mir Kitzbühel durchaus mit Zuschauern vorstellen, vor allem wenn da wie erwartet die Impfung da ist", sagte der 79-Jährige im Interview der "Tiroler Tagezeitung" (Dienstag).

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Es kann sich laufend was ändern

"Da kannst du dann das Konzept anders gestalten, das eröffnet die einige Möglichkeiten. Wer dann ins VIP-Zelt reinwill, soll das tun können. Und wer nicht, der eben nicht", führte Schröcksnadel weiter aus. Der Tiroler ist mit einem Forscherteam, das an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeitet, nach wie vor eng in Kontakt. Wann ein wirkungsvoller und sicherer Impfstoff auf dem Markt sein wird, ist derzeit aber noch völlig offen. Beim Weltcup-Auftakt für Damen und Herren (17./18. Oktober) in Sölden sind keine Zuschauer zugelassen. Für die nachfolgenden Rennen in Österreich - in Lech/Zürs im November - würden "einige Szenarien durchgespielt", verriet Schröcksnadel. Quelle: APA