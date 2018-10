Kitzbühel-Sieger Dreßen Deutschlands "Skisportler des Jahres"

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen ist Deutschlands "Skisportler des Jahres". In der Abstimmung aller Kaderathleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) fiel das Votum auf den Streif-Triumphator. Das wurde am Donnerstag bei der Einkleidung der DSV-Wintersportler in Herzogenaurach bekanntgegeben. Ein weiterer Weltcup-Sieg in Kvitfjell und zwei Podestplätze rundeten die Saison des 24-Jährigen ab.

Von Dreßen in der Wahl besiegt wurden u.a. die Olympia-Goldmedaillengewinner Laura Dahlmeier (Biathlon), Andreas Wellinger (Skispringen) und Eric Frenzel (Kombination). Quelle: Apa/Dpa