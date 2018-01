Kitzbühel-Sieger Dreßen ist "jetzt schon eine Legende"

Die bayerischen Landesfarben Weiß und Blau haben am Samstag in Kitzbühel am hellsten gestrahlt. Dafür verantwortlich war Thomas Dreßen, der sensationell den Abfahrtsklassiker auf der Streif gewann.

"Es ist einfach nur ein richtig, richtig cooles Gefühl", meinte der Oberbayer, der spätestens jetzt der personifizierte Aufschwung der deutschen Speed-Mannschaft ist - mit gewissem Österreich-Bezug.

Von klein auf habe er davon geträumt, ein Weltcup-Rennen zu gewinnen. Dass das ausgerechnet im Downhill-Mekka Kitzbühel klappte, hatte vielleicht auch etwas Schicksalhaftes an sich. Denn Dreßen profitierte von seiner hohen Startnummer 19, die ihm die in der Weltrangliste vor ihm platzierten Hannes Reichelt und Aleksander Aamodt Kilde praktisch überlassen hatten.

"Ich habe mir die ersten fünf Athleten angeschaut im Fernsehen und habe dann für mich einen Plan gemacht. Den wollte ich einfach zu hundert Prozent umsetzen. Das ist mir, glaube ich, gelungen", erzählte er. Der FC-Bayern-Fan kam dabei in den Genuss relativ guter Sichtverhältnisse, da die Sonne vor seiner Fahrt herausgekommen war. "Als ich aus dem Starthaus rausgeschaut habe, habe ich gedacht, die Sicht ist jetzt nicht so schlecht gerade. Die Fahrt an sich war mit Sicherheit auch recht gut", übte sich der 24-Jährige aus Mittenwald in Understatement.

Starker Österreich-Bezug

Auch wenn Dreßen mit einer Österreicherin liiert ist und derzeit in Scharnstein bei Gmunden lebt, trägt er in erster Linie seine Heimat im Herzen. Als er bei der Sieger-Pressekonferenz gebeten wurde, ein paar Zeilen des Haindling-Songs "Bayern" zum Besten zu geben ("Bayern, des samma mir..."), ging ihm das mühelos über die Lippen und wirkte auch nicht aufgesetzt. Auch nicht die Zeile über Bier, das angebliche flüssige Brot im Freistaat.

Dabei ist Oberösterreich nicht das einzige österreichische Bundesland, zu dem es einen starken Konnex gibt. Dreßen besuchte sowohl die zuletzt in die Schlagzeilen geratene Ski-Hauptschule Neustift sowie das Skigymnasium Saalfelden.

In Tirol ereignete sich das traurigste Kapitel seiner Lebensgeschichte, darüber ist schon viel berichtet worden. Als Dreßen elf Jahre alt war, kam sein Vater in Sölden bei einem Unfall ums Leben. Damals verlor ein Hubschrauber genau über einer Seilbahngondel einen 750 Kilogramm schweren Betonkübel. Dirk Dreßen, ein ehemaliger Biathlet, der zu dem Zeitpunkt eine Schülergruppe betreute, war einer von neun Menschen, die starben. Heute ist Ferienort im Ötztal Dreßens Privatsponsor.

Hoffnungsträger für die DSV-Zukunft

"Das ist mir durch den Kopf gegangen", sagte Dreßen im Moment seines bisher größten Triumphes. "Aber besonders möchte ich auch meiner Mama danken, wenn die mich nicht so unterstützt hätte und hinter mir gestanden wäre, wäre ich jetzt nicht da. Der Dank geht nicht nur nach oben." Martina Dreßen verlor damals ihren Mann und den Vater ihrer Söhne Thomas und Michael. Nichtsdestotrotz ging Thomas Dreßen seinen Weg, der ihn vielleicht zu dem prominentesten Hoffnungsträger der deutschen Ski-Herren für die Zukunft machte.

Die Speed-Herren des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) haben in diesem Weltcup-Winter bereits einige historische Pflöcke eingeschlagen: erstes Speed-Podest seit 2004, erster Super-G-Sieg seit 1991, erster Abfahrtssieg seit 2004 und zugleich erster Kitzbühel-Sieg seit 1979. Den hatte ein gewisser Josef Ferstl geholt, der auch am Samstag in Kitzbühel war und Dreßen gratulierte. "Er hat sich auf alle Fälle gefreut und gesagt, superschön, dass das jetzt einmal vorbei ist, die 39 Jahre."

In der Olympia-Saison geht es für die Deutschen zwar in einer Wellenbewegung, aber doch steil bergauf. "Grundsätzlich muss man sagen, wir haben einfach ein Superteam, angefangen bei den Trainern, über Serviceleute bis zu Physios, und auch wir Athleten helfen immer zusammen", erklärte Dreßen. "Wir probieren immer, vom anderen was zu lernen und uns immer weiterzuentwickeln. Natürlich haben wir das die letzten Jahre schon ganz gut gemacht, heuer ist eben der wirklich letzte Schritt einmal passiert." Er bezeichne sich noch immer als Außenseiter.

Seinen ersten Sieg wollte er gebührend feiern. "Ich bin schon eher ein Feiertyp und werde da mit Sicherheit mit dem ein oder anderen mal anstoßen", meinte Dreßen. "Ich glaube das gehört auch dazu, denn wir opfern so viel über das ganze Jahr. Wenn wir uns so unserem Sport verpflichten, muss man auch feiern können, wenn man was gewinnt."

Erwartungen für Garmisch und Olympia hoch

Die Wucht eines Sieges bei den Hahnenkammrennen und die damit verbundene enorme Erwartungshaltung erreichten ihn aber schnell. "Wenn er hier gewinnt, dann kann man ihm alles zutrauen. Hier gewinnen nur die Superstars. Er ist jetzt schon eine Legende", sagte der Renndirektor des Skiweltverbands, Markus Waldner, der dpa in Kitzbühel. "Hier hat noch nie ein Außenseiter gewonnen."

Sepp Ferstl, der 39 Jahre lang der letzte deutsche Sieger einer Abfahrt auf der Streif war, machte sich wegen der Folgen für Dreßen bereits etwas Sorgen. "Das geht ja jetzt erst richtig los für ihn", sagte er eine Woche vor dem Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen am kommenden Wochenende. "Die Erwartungen sind jetzt groß. Hoffentlich lässt er sich nicht nervös machen."

Cheftrainer Mathias Berthold sagte nach dem Erfolg seines jüngsten Abfahrers auf der legendären Streif: "Das lässt sich jetzt nicht wegdiskutieren, wenn du Kitzbühel gewinnst unmittelbar vor Olympia, dass du dann einer der Gold-Favoriten bist." Solange man mit der Rolle gut umgehe, sei das aber gar nicht schlecht. Der Österreicher hatte vor vier Jahren in Sotschi noch das Herren-Team seines Heimatlandes trainiert und Matthias Mayer in Russland zu Gold in der Abfahrt und Mario Matt zu Gold im Slalom geführt.

"Lieg an uns, was Ordentliches daraus zu machen"

Danach kehrte er zum Deutschen Skiverband zurück und sagte gleich zu Beginn seiner Amtszeit, er wolle in Pyeongchang auch mit den jahrelang kriselnden deutschen Abfahrern um Medaillen mitfahren. "Es war eine Vision, wo wir einfach hinkommen wollten. Und ja, da sind wir jetzt", sagte Berthold nach dem dritten Podestplatz im Olympia-Winter. Dreßen war in der Abfahrt von Beaver Creek Dritter geworden, Josef Ferstl gewann im Dezember den Super-G von Gröden. "Da sind wir jetzt einfach, und jetzt liegt es an uns, was Ordentliches draus zu machen", sagte Berthold.

Alpinchef Wolfgang Maier versuchte die Erwartungen vor der Reise nach Südkorea zu dämpfen - und die enorme Bedeutung eines Kitzbühel-Sieges zu betonen: "Das ist etwas, das uns keiner nehmen kann. An das wird man sich einfach ewig erinnern", sagte Maier. "Olympia-Sieger sind bei weitem nicht so bekannt wie die Kitzbühel-Sieger." Zu denen gehört Dreßen jetzt. Ebenso wie zu den Favoriten für Olympia.

