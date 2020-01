Klapfer vor Rehrl in Val di Fiemme Kombi-Fünfter

Lukas Klapfer hat sich am Samstag vom 13. Rang nach dem Springen beim Weltcup der Nordischen Kombinierer im Fleimstal in der Loipe noch an die fünfte Stelle geschoben. Er hatte 4,7 Sekunden Rückstand auf den deutschen Sieger Vinzenz Geiger (26:20,8 Min.). Letzterer unterbrach den Siegeslauf von Saisondominator Jarl Magnus Riiber (NOR) und verhinderte um nur 0,4 Sekunden dessen 8. Saisonerfolg.

Klapfer kam unmittelbar vor Franz-Josef Rehrl (+7,6) ins Ziel. Drittbester Österreicher wurde Johannes Lamparter auf Platz 14 mit 32,1 Sekunden Rückstand. Quelle: APA